عامل خردة يقتل زميله فى المنيا.. وتفاصيل سقوط لص المنازل بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل خردة وراء قتل زميله بسبب خلافات مالية بالمنيا

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة أجهزة الداخلية من كشف ملابسات بالمنيا من أحد المستشفيات باستقبالها عامل خردة مُصابًا بجرح طعنى بالصدر، وتوفـى أثناء إسعافه.

وبسؤال زوجته ربة منزل اتهمت عامل خردة "له معلومات جنائية"، بالتعدى على زوجها بأداة حادة "مقص"، فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بسرقة المنازل في التجمع

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل له معلومات جنائية؛ بتهمة ارتكاب واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية، مبلغ مالى، شاشة تليفزيون من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأقر بأنه وراء ارتكاب واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه.

كما أرشد عن 3 عملاء سيئى النية لأحدهم معلومات جنائية، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل وبحوزته هاتفا محمول، مجهولا المصدر، حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

بمواجهته اعترف بسرقتهما "بأسلوب المغافلة"، وضبط عاطل؛ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة حال ركنها بدائرة القسم محل سكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأضاف بقيامه ببيع السيارة لعميليه سيئى النية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة، واعترفا بعلمهما بأن السيارة المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.