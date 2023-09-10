جنة الله على الأرض.. أبرز الأماكن السياحية في الشرق الأوسط

الشرق الأوسط هو جنة أي سائح من الشواطئ الرملية إلى الجبال المقدسة، وهناك العديد من الخيارات التي تناسب تفضيلات أي زائر من حيث المناظر الطبيعية كما أن هناك العديد من الأماكن التي لم يشاهدها سوى السكان المحليين وعدد قليل من الغرباء.



جزيرة سقطرى

إذا كنت قد قرأت كتاب الأمير للأطفال، فلا بد أنك صادفت شجرة الباوباب (المعروفة أيضًا باسم شجرة دماء التنين) وهذه الجزيرة الحالمة الواقعة بين اليمن والصومال هي موطن لهذه الأشجار العظيمة وأكثر من ذلك بكثير.

على الرغم من أن مجموعة الجزر تقع على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، إلا أن النباتات والحياة البرية هناك مميزة للغاية ومستوطنة في هذه المنطقة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن التي تبدو غريبة على الأرض، وفي الماضي حال الافتقار إلى الأراضي الخصبة دون استيطان بشري واسع النطاق في المنطقة.

ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​الليبي

الجانب الأوروبي من البحر الأبيض المتوسط ​​مستوطن بشكل كبير ويتم استخدامه في جميع أنواع الأنشطة، ولكن ليس كثيرًا بالنسبة للجانب الشمال أفريقي.

نظرًا لأن عدد سكانها أقل مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرى، والتي تعيش على مساحة 1.76 مليون كيلومتر مربع من الأراضي، فمن المؤكد أن هناك العديد من الأماكن التي لم تمسها أو على الأقل تحتفظ بجمالها الطبيعي مثل الساحل الليبي.



كهف الهوتة

عُمان دولة خليجية منخفضة المستوى تقع في زاوية شبه الجزيرة العربية على مفترق الطرق بين إفريقيا وإيران والهند مما يضمن أن تتمتع بثقافة غنية.

أحد هذه المواقع هو كهف هوتا، وهو مجمع كهفي طبيعي يحتوي على بعض من أجمل صواعد الكهوف الموجودة هناك.

على عكس الوجهات الأخرى في هذه القائمة قامت الحكومة العمانية ببناء المرافق المناسبة للزوار بما في ذلك عربة السكك الحديدية وحتى متحف صغير للاكتشافات الجيولوجية هناك.

الفيوم

كانت بحيرة قارون تعيش حولها حياة قبل أن تصبح بحيرة، حيث كانت الصحراء الحديثة عبارة عن غابات مطيرة رطبة منذ حوالي 400 مليون سنة، يمكنك رؤية حفريات الحيتان النادرة بنفسك في أحد مواقع التراث التابعة لليونسكو على بعد مسافة قصيرة بالسيارة.

الحمامات

الحمامات هي منتجع شعبي في تونس العاصمة ولكن لا يعرف الكثير من الناس هذه المدينة التي يترجم اسمها إلى الحمامات في إشارة إلى الحمامات الرومانية التي تشتهر بها هذه المدينة.

يمكن للسياح الاستمتاع بالمناظر المختلفة التي يقدمها هذا المكان الجذاب، كما يتم تقديم عدد من العروض المسرحية وغيرها.