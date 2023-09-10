الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير "تعليم القليوبية" تهنئ المدارس الفائزة فى مسابقة "آدم حنين"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

حصدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مركزين في مسابقة آدم حنين، ضمن مسابقات التربية والتعليم، حيث فازت مدرسة قاسم أمين الرسمية بالمركز الأول جمهورى، بينما فازت مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية بالمركز الثالث عن المرحلة الثانوية.

وقدمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا، وكيل المديرية، وفوزية إسماعيل، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، خالص التهاني القلبية للمدارس الفائزة في مسابقة آدم حنين.

وأضافت أن تلك المسابقات تأتى في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وتم تنفيذ المسابقة هذا العام تحت عنوان "قريتي" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من خلال مؤسسة آدم حنين، لجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

الفنان آدم حنين رحل فى شهر مايو من عام 2020 بعدما تجاوز التسعين من عمره، مخلفًا وراءه قدرًا عظيمًا من الفن، الذى تجده فى أماكن كثيرة، فهو من مواليد 1929، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت، ودرس فى مرسم أنطونى هيلر فى ميونخ 1957 بعد أن أنهى دراسته الحرة بمدرسة الفنون الجميلة على يد الفنان أحمد صبرى، كما أقام فى النوبة فترة أثناء منحته للتفرغ (1961ـ 1969).

"تعليم القليوبية" يحصد مركزين في مسابقة قريتي على مستوى الجمهورية

انطلاق العام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا على النحو التالي: يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.

المرحلة الثانوية مسابقة ادم وحنين قريتي مبادرة حياة كريمة مؤسسة آدم حنين

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"تعليم القليوبية" يحصد مركزين فى مسابقة قريتى على مستوى الجمهورية

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