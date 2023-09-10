"تعليم القليوبية" يحصد مركزين في مسابقة قريتي على مستوى الجمهورية

هنأت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، وفوزية اسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، الفائزين في مسابقة قريتي على مستوى الجمهورية، ضمن مسابقات وزارة التربية والتعليم.

وفازت الطالبة ندى محمد حسني بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية من مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية بنات بإدارة شرق شبرا والمشرف عطية محمد والموجه تغريد محمد وتحت إشراف التوجيه العام، وافي الشرقاوى .

الفائزين من المرحلة الابتدائية

فازت الطالبة سلمي انس عبدالعزيز إبراهيم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من مدرسة قاسم أمين الرسمية لغات بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية تحت إشراف هالة عبدالفتاح، والموجهة تغريد محمد، وتوجيهات الموجه العام وافي الشرقاوى.

ووأوضحت مدير المديرية، أن تلك المسابقات تأتى في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، باكتشاف وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم المتنوعة فنيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وإثابة المتميزين من المعلمين والطلاب.

مشيرة إلى أن هذه المسابقة تم تنفيذها هذا العام تحت عنوان ( قريتي) ضمن مبادرة حياة كريمة، لجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.