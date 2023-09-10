لقطات جوية تُظهر حجم الدمار فى مركز زلزال المغرب (فيديو)

عرضت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مركز زلزال المغرب، الذي راح ضحيته الآلاف بين قتلى وجرحى.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب المغرب

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، ليل الجمعة، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترًا (11 ميلًا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال)، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.