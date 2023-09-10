بقايا سيجارة تُشعل حريقًا بشقة وإصابة مالكها فى سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق شب بأحد العقارات بدائرة قسم ثان سوهاج، وتحديدًا بصالة شقة بالطابق الرابع من ذات العقار، نتجت عنه إصابة مالك الشقة بحالة اختناق، وتم نقله للمستشفى الجامعى لإسعافه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة داخل إحدى العقارات، دائرة القسم، ووجود مصاب، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ثان سوهاج، بنشوب حريق بشقة بأحد العقارات دائرة قسم ثان سوهاج، حيث تبين نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الرابع ملك "م . ص"، موظف، ومقيم بمفرده بذات العنوان، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة المذكور "حالة اختناق"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة وصرح له بالخروج.

وبسؤاله أيد بمضمون ما سبق، وأضاف أنه حال استيقاظه من النوم، فوجئ بوجود دخان كثيف داخل الشقة وإشعال النيران بمنضدة وكراسي السفرة، وعلل سبب الحريق تركه لبقايا سيجارة مشتعلة على منضدة السفرة، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بفيصل

في سياق منفصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بفيصل، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بفيصل.