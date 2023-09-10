التغيرات المناخية.. أهم الموضوعات التى تناولها الرئيس فى كلمته بقمة العشرين

قال علاء رشوان، موفد التليفزيون المصري في نيودلهي، إن الصين بالتزامن مع غيابها عن قمة العشرين كانت قدرت خريطة وطنية للحدود الصينية وأدخلت فيها الحدود المتنازع عليها مع الهند، مؤكدًا أنه كانت هناك توترات سبقت القمة والرئاسة الهندية استطاعت لفت الانتباه للموضوع الاقتصادي خلال القمة.

قضية التغيرات المناخية حاضرة في كلمة الرئيس

وأضاف، خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول في كلمته قضية التغيرات المناخية، وركز عليها في كل مداخلاته والتأكيد على أنها أصبحت تهدد معدلات النمو في كل دول العالم.

وأكد أن الرئيس أعاد الطرح المصري بضرورة إنشاء صندوق للأضرار المناخية، وضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول للهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس جاءت إيجابية وفعالة سواء في قمة العشرين أو القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة.