موفد التليفزيون المصرى: قمة العشرين تناولت أزمة التداعيات المناخية ونقص التمويل

قال علاء رشوان، موفد التليفزيون المصري في نيودلهي، إن قمة العشرين هامة للغاية، والتي تحمل عنوان "أرض واحدة وعائلة واحدة ومستقبل واحد"، وذلك على الرغم من أنها تأتي وسط تداعيات اقتصادية قاسية يمر بها العالم خاصة أن مجموعة العشرين هي الدول الصناعية الكبرى في العالم.

وأضاف خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الجميع استشعر قساوة التداعيات الاقتصادية والتي تأثرت اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا بحضور 30 رئيس دولة ورؤساء حكومات شاركوا في الاجتماعات.

غياب بوتين والرئيس الصيني طغى على القمة

وأشار إلى أن القمة تناولت أزمات التداعيات المناخية والتوترات السياسية وأزمات نقص التمويل خاصة في دول الجنوب والقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه طغت على القمة عدة ظواهر وهي غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أناب عنه وزير خارجيته وغياب الرئيس الصيني ولكن الهند استطاعت ببراعة تجاوز مأزق الأزمات السياسية.