نقيب صحفيين المغرب: زلزال أمس الأخطر منذ قرن وعدد الضحايا فى ارتفاع

كشف عبد الله البقالى، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن زلزال السبت هو الأكبر منذ فترة طويلة، لأن الأمر يتعلق بأخطر زلزال حدث فى هذه المنطقة طيلة القرن الماضى، من حيث وزنه وتأثيره وقوته.

وأضاف أن الزلزال شمل أكثر من 500 كيلو متر، حيث ضرب عدة مناطق وشعر به مناطق كثيرة وكان الأكثر انتشارا حيث ضرب المغرب بقوة، متوقعاً أن تتجاوز حصيلة الضحايا أكثر من 2000 شخص لأن هناك 720 مصابا فى حالة حرجة ولا تزال الجهود مبذولة لإنقاذ الموجودين أسفل الأنقاض.

وأوضح أن ملك المغرب شكل لجنة وزارية والتى أصدرت قرارات هامة وهى التكفل بالضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات الغذائية والمادية لجميع المناطق المتضررة.