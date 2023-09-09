تخدم 50 ألف شخص.. تنفيذ 70% من محطة معالجة قومسيون بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الإنشاءات الجارية في محطة معالجة صرف صحي بقرية قومسيون "الفار"، على مساحة 6 أفدنة بتكلفة إجمالية 150 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، بقرى مركز مطوبس لخدمة 50 ألف نسمة بـ6 قرى، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

الانتهاء من الأبنية الخرسانية لجميع وحدات المحطة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الأبنية لخرسانة لجميع وحدات المحطة، وهي المدخل والمصافي، وحوضي التهوية، وحوضي الترسيب، وحوضي التركيز، وأحواض التجفيف، والانتهاء من مبنى المخزن والورشة، والانتهاء من مبنى البلورات، ومبنى المحولات، ومينى المولد، والمبنى الإداري، وجاري العمل في إنشاء سور المحطة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 70%، كما تم توريد 50% من المهمات الكهروميكانيكية للمحطة، وتم البدء في تركيبها والمحطة بطاقة استيعابية 5 آلاف متر مكعب يومي، وسيتم إجراء توسعة مستقبلية لها لكون بطاقة 7.500 ألف متر مكعب يومي.



وأكد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفر الشيخ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المحطة تخدم 6 قرى "قومسيون شرق" العضمة، وقومسيون غرب" التويبنة"، والفار، والبرانية، والقن، والمنشية القبلية"، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاءات المحطة والبدء التجريبي في 31 مارس 2024م.

يذكر أنه قد قاربت مشروعات حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ على الانتهاء بقرى مركز مطوبس وعددها 603 مشروعات، ويتابع اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، الأعمال الجارية في كافة القطاعات بـ 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس، وسيتم البدء في المرحلة الثانية قريبا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن نسب تنفيذ المشروعات وصل لـ92%، فمشروعات الصرف الصحي 45 مشروع بنسب تنفيذ 75%، و54 مدرسة بنسبة تنفيذ 100%، وتبطين 15 ترعة بنسبة 69%، وإقامة وتأهيل 26 كوبري، بنسبة تنفيذ 95%.