قناة الناس| محمد سبتان يكشف أسرار 3 وصايا ربانية لبر الوالدين (فيديو)

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ الله سبحانه وتعالى قرن توحيده ببر الوالدين، حيث قال في كتابه العزيز: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألاَّ تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً)، وقال أيضًا: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما).

وأضاف الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الوالدين عند الشيخوخة فإن حالتهم تحتاج إلى رعاية أكثر من غيرها، فلا يجب على المرء أن يقول لأحد من والديه أُف من التأفف الذي هو أدنى مرتبة في القول السيئ، ولا يفعل معهما أي فعل شائن، بل يجب أن يقول لهما قولًا كريما لينّا لطيفا.

وأوضح الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، أنه يجب أن يكون الابن متواضعًا مع والديه ورحيمًا بهما، وان يطلب من الله تعالى أن يرحم والديه برحمته الواسعة.

وأكد الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، أن الله عز وجل أوصانا بالإحسان إلى الوالدين بعد بيان أجلّ حق من حقوق الله وهو توحيد الله، تنبيهًا على جلالة شأن الوالدين وعظم حقهما وفي نهاية البر فإنه يدخل في جميع ما يحتاج إلى رعاية وعناية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.