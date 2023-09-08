الجمعة 08 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس|كيف طبّق أهل مصر سنة النبى فى تعامله مع الأطفال؟ (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال د.عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء إنّ الرسول (ص) لم يعلمنا أن الطفولة مرحلة سنية فقط، بل علمنا أن الطفولة قيمة، مشيرًا إلى أنه مع الطفولة تتغير الأحكام.

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أضاف أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن الرجل حينما يصلي لا يتأثر بمن يتحدث خارج الصلاة، لكن النبي حينما كان يسمع بكاء طفل يتجوّز صلّ الله عليه وسلم في صلاته رأفة بالأم وطفلها، كما أنه حينما كان يصعد على المنبر ليخطب كان يوقف الخطبة وينزل ليأخذ بيد حفيده بعد أن وقع على الأرض ويصعد به على المنبر.

أوضح الورداني أن الرسول (ص) يعلمنا أن الطفولة متجاوزة فكرة أنها زمن في حياة الإنسانن لكن الطفولة نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الله عز وجل يدخل السرور على قلوبنا بالأطفال.

ونوّه الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الرسول الكريم صلّ الله عليه وسلم يعلمنا أن الأطفال شيء آخر، لأنهم يحملون المدد المبارك لأن الأطفال يكونون على فطرتهم، فالرسول كانت إذا جاءته أوائل الثمار يضع أوائل الثمار على فمهن ثم يعطيها لأصغر طفل في المجلس، كي تعم البركة على المتواجدين.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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