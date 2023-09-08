قناة الناس| أستاذ بالأزهر يوضح بالتفصيل مفهوم البدعة فى الإسلام

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ العز بن عبدالسلام أنزل الأحكام الشرعية الخمسة على مسألة البدعة فقال: هناك بدعة واجبة وهناك بدعة مندوبة، وهناك بدعة حرام، وهناك أيضًا بدعة مكروهة، وهناك بدعة مباحة، مؤكدًا أن ابن عبدالسلام نظر إلى التعريف في اللغة الشيء المستحدث، أين أضعه تحت هذه الأحكام الشرعية؟، وبالمثال يتضح المقال، متسائلًا: ما هو المثال الذي عند العز بن عبد السلام على البدعة الواجبة؟.

وأضاف الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ نظر العز بن عبدالسلام وضرب مثالًا بقواعد اللغة العربية، حيث لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقسمة هذا التقسيم الذي نعرفه الآن، والنقاط أيضًا فوق الحروف لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب قديمًا كانت عندهم السليقة وكانوا يميزون بين الكلمة والكلمة دون احتياج إلى تنقيط، مؤكدًا أن ابن عبدالسلام ضرب مثالًا بالبدعة الواجبة بقواعد علم النحو.

وأوضح الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أن المثال الذي ضربه العز بن عبدالسلام على البدعة المحرمة كتفريق الأمة إلى فرق التي ظهرت وأفسدت على الأمة اجتماعاتها ووحدتها، أطلق عليها أنها بدعة محرمة التي فرقت الأمة من جمعها الذي جاء به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.