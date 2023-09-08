الجمعة 08 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: البعض يطلق لفظ البدعة على أشياء ليست بدعة (فيديو)

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ حديث الرسول الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها والذي قالت فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ)؛ رواه البخاري ومسلمٌ، وفي رواية لمسلم: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ)، أن هذه من المسائل التي ينبغي أن نعيش معها بفهم وعقل ثاقب، لأن هذه من المسائل التي شاع فيها الكلام.

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وأضاف الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ البعض يطلق لفظ البدعة على أشياء قد لا تكون بدعة في الأصل، وليس لها أصل في أن تبدعها، وبالتالي تصحيح المفاهيم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب شرعًا لا بد أن نلتفت إليه.

وأوضح الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فعبر لنا الرسول عن الإسلام ككل بجمل قليلة كقول الرسول (من غشنا فليس منا)، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ.

وأكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أنّ العلماء أشاروا إلى أن هذا الحديث هو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، لأنه يفصل المعاني عن بعضها البعض، ويظهر المعنى الواضح والصحيح والجلي، وما له أصل في الشريعة وما ليس له أصل في الشريعة. 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نبي الرحمة لفظ البدعة بدعه تصحيح المفاهيم

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