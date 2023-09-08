قناة الناس| أمين الفتوى يكشف سبب تغيير النبي أسماء أحفاده (فيديو)

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، عن سبب تغيير الرسول صلّ الله عليه وسلم أسماء أحفاده من ابنته السيدة فاطمة، من زوجها وابن عمه علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم كان يحب التسمية الحسنة، ولهذا غير أسماء أبناء على بن أبي طالب الثلاثة من "حرب" إلى الحسن والحسين ومحسن؛ مشيرًا إلى أن العرب كان يحبون تسمية الأولاد بأسماء تعبر عن القوة والهيبة، لافتًا إلى أن الرسول صلّ الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الحسنة.

وتابع الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، “قال الإمام أحمد، عن على قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقلت: سميته حربا. فقال: «بل هو حسن». فلما ولد الحسين قال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقلت: سميته حربًا.. قال: بل هو حسين.. فلما ولد الثالث، جاء النبي فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقلت: حربًا فقال: بل هو محسن، ثم قال: إني سميتهم اسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى، متابعًا: «المصريون فهموا من كلام النبي بأن المولد يسمع الأصوات، فطوروا الكلام ده وبدأوا ينصحوا الطفل الصغير بنصائح كثيرة».

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