الجمعة 08 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يكشف سبب تغيير النبي أسماء أحفاده (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، عن سبب تغيير الرسول صلّ الله عليه وسلم أسماء أحفاده من ابنته السيدة فاطمة، من زوجها وابن عمه علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين.

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وأضاف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم كان يحب التسمية الحسنة، ولهذا غير أسماء أبناء على بن أبي طالب الثلاثة من "حرب" إلى الحسن والحسين ومحسن؛ مشيرًا إلى أن العرب كان يحبون تسمية الأولاد بأسماء تعبر عن القوة والهيبة، لافتًا إلى أن الرسول صلّ الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الحسنة.

وتابع الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، “قال الإمام أحمد، عن على قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقلت: سميته حربا. فقال: «بل هو حسن». فلما ولد الحسين قال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقلت: سميته حربًا.. قال: بل هو حسين.. فلما ولد الثالث، جاء النبي فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقلت: حربًا فقال: بل هو محسن، ثم قال: إني سميتهم اسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى، متابعًا: «المصريون فهموا من كلام النبي بأن المولد يسمع الأصوات، فطوروا الكلام ده وبدأوا ينصحوا الطفل الصغير بنصائح كثيرة».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

تغيير النبي أسماء أحفاده قناة الناس السيدة فاطمة علي بن ابي طالب إسلامنا بالمصري

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