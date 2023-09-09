قناة الناس|لماذا اهتم الإسلام بخلق إطعام الطعام؟ (فيديو)

قال د.محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ الإسلام يهتم بأدنى الأمور وهي الطعام التي قد تكون في وجهة بعض الناس أمرًا عاديًا أو أمرًا لا يهبأ به، فنجد الإسلام حريصًا على إبراز هذا الموضوع من جميع جوانبه، لافتًا إلى أن كثيرين أصبحوا يقللون من شأن فضيلة إطعام الطعام، موضحًا أنها فضيلة حث عليها ربنا في كتابه، ودعا إليها رسول الله (ص) في سنته، بل أصبح كثير من الناس لا يجعلها خالصة لوجهه تعالى.

أضاف سبتان، الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ هناك حديث يشوقنا لهذا الموضوع وهو (أن رجلًا جاء إلى النبي صلّ الله عليه وسلم ويقول له إني أشعر بقسوةٍ في قلبي، فدلّه النبي صلّ الله عليه وسلم على العلاج قائلاً له أدني منك اليتيم أي قرّب اليتيم منك وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك).

أوضح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر أن إطعام الطعام لا يقتصر على الفقير والمسكين والأسير، بل يمتد ليكون سلوكا اجتماعيا يشيع في المجتمع فتكثر المودة والمحبة والترابط بين أفراده، ولقد أكد رسول الله على هذا السلوك فور وصوله المدينة، حيث قال: (يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام).

وتابع أستاذ التفسير وعلوم القرآن أن الطعام الحلال في نفسه، الذي جاء بطريق حلال يؤهل صاحبه لأن يكون من الصالحين، وأن يكون ممن يستجاب دعاؤه.

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