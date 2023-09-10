بعد التحضير لها بالمسرح.. رحلة نجاح هنيدي في شخصية رمضان أبو العلمين

يحظى الفنان محمد هنيدي بقاعدة جماهيرية كبيرة بسبب أعماله الفنية التي تميزت بطابع الكوميدية الاجتماعية التي تناسب جميع الفئات العمرية، وتناسب جميع الفئات العمرية سواء في التلفزيون أو بدور العرض السينمائي.

بداية تجسيد شخصية رمضان أبو العلمين

اشتهر “هنيدي” بتجسيده لشخصيات ترسخ في أذهان الجمهور دائمًا ومن تلك الشخصيات، استطاع أن يجذب جمهوره بتجسيد شخصية “رمضان ابو العلمين حمودة” وأن يعلقهم بها، منذ انطلق الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وصدر عام 2008، وأثار الفيلم وقتها ضجة كبيرة محققا إيرادات قياسية بشباك التذاكر.

واتسم “رمضان أبو العلمين حمودة” المعلم بإحدى مدارس الأرياف المصرية، باللهجة الحادة، وجديته في التعليم والتدريس، ويشعر بالخوف منه كل التلاميذ الذي يتولى تدريسهم، حتى أن أصحاب المناصب يعلمون بسمعته وجديته في التعليم، فيطلب منه وزير التعليم أن يدرس لتلاميذ إحدى مدارس اللغات الفخمة بالقاهرة، ويغير حال التلاميذ الذين يرفضونه بشدة في البداية، ويتعلقون به بالنهاية بسبب درجاتهم العالية والتزامهم الشديد، لتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي بحت.

مسلسل رمضان أبو العلمين

وبعد النجاح الساحق الذي حققه الفيلم، فاجأ هنيدي جمهوره بالإعلان عن تحضيره لمسلسل نفس الشخصية ونفس الاسم ولكن بأحداث موسعة، ومساحة أكبر، لتمتد أحداثة خلال 30 حلقة عرض في رمضان لعام 2011.

وظهر فيه هنيدى بنفس الهيئة الكوميدية التى ظهر بها فى فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” ودارت أحداث المسلسل حول مدرس أول للغة العربية بأحد القرى الريفية تدعى ميت باريز، وهو محبوب جدا من أهالى القرية ويحاول هو استغلال حبهم لكى ينير بصيرتهم لما يفعله العمدة وفى وسط الأحداث يذهب إلى فرنسا وتحدث له بعض المفاراقات الكوميدية، وعندما يعود تبدأ المواجهة بينه وبين أعدائه، فمن الذى سوف ينتصر فى النهاية.

◘ التحضير لمسرحية رمضان أبو العلمين

وعاد محمد هنيدي ليفاجيء جمهوره مرة أخرى، بعد قراره لتجسيد نفس الشخصية من خلال عرض مسرحي بدأ في كتابته خلال الفترة الحالية، فصرح خلال أحد لقاءاته الإذاعية، عن استعداده لتقديم الشخصية من خلال مسرحية "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وهي حالياً في مرحلة الكتابة والتأليف، لتقدر خلال الفترة القليلة المقبلة وتحديدا ضمن الاحتفالات برأس السنة الجديدة ولاكريسماس.