سناء منصور تعزى الشعب المغربى وتسانده فى ضحايا الزلزال المدمر

قدمت الإعلامية سناء منصور، التعازي للشعب المغربي، بعد الزلزال الذي وقع منتصف ليل الجمعة بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقالت خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc: "نقدم التعازي والمساندة لأهل المغرب الشقيق، البلد الجميل الذي عندما تسير في شوارعه ويسمعون اللهجة المصرية تجدهم يعرضون المساعدة عليك لحبهم في الشعب المصري".

وأضافت سناء منصور أن أهل المغرب طيبون ولا يوجد مثلهم، وقدمت لهم التعازي في ضحايا الزلزال، مؤكدة أن الزلزال أثر على أقاليم ومدن كثيرة وأسفر عن مئات الضحايا والمصابين، ووصفت الأمر بأنه كان ليلة مرعبة للمغرب ولمصر بسبب القلق على أهالينا في المغرب.

تضامن وزارة الخارجية مع المغرب

وتابعت، أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت عن تضامنها مع المغرب حكومة وشعبًا في مواجهة الآثار المدمرة للحادث الصعب والمصاب الأليم، قائلة: "ربنا يطمنا على الشعب المغربي والقريب لقلوبنا كمصريين".