السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد عبدالجليل يهنئ الناقد أحمد شوقى برئاسة الاتحاد الدولى للنقاد

الناقد أحمد شوقي
الناقد أحمد شوقي

تقدم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، بخالص التهاني للناقد السينمائي  أحمد شوقي لتوليه رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، لمدة عامين قابلة للتجديد لعامين إضافيين.

حيث أعرب خالد عبدالجليل عن سعادته لاختيار ناقد مصرى لرئاسة الاتحاد الدولي للنقاد،  حيث يعد هذا سابقة في تاريخ الاتحاد الذي تأسس عام 1925 أن يتم فيها انتخاب رئيس له من خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للنقاد "الفيبريسي" هو جمعية من المنظمات الوطنية لنقاد السينما المحترفين والصحفيين المهتمين بالكتابة عن السينما من جميع أنحاء العالم لـ«تعزيز وتطوير الثقافة السينمائية ويأتي أعضاء الاتحاد من أكثر من 50 دولة حول العالم.

يُشار إلى أن أحمد شوقي هو كاتب وناقد سينمائي مصري. يشغل منصب مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة "فيو" الإلكترونية، وينشر مقالات أسبوعية عن السينما وصناعة الترفيه. أصدر ثمانية كتب متخصصة عن السينما المصرية. شوقي هو رئيس جمعية نقاد السينما المصريين، كما أنه مدير منطلق الجونة، برنامج تطوير المشروعات والإنتاج المشترك الخاص بمهرجان الجونة السينمائي.

عمل كمبرمج لحساب عدد من المهرجانات من بينها القاهرة ومالمو وطرابلس ومومباي، كما كان عضوًا في لجان تحكيم متعددة منها مهرجانات لوكارنو وشنغهاي ويوراسيا وترانسلفانيا وماكاو وصوفيا ووهران وتايبيه، وكان أهمها مهرجان كان السينمائي، حيث ترأس شوقي لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد في الدورة الـ75 خلال عام 2022.

خالد عبد الجليل الدكتور خالد عبد الجليل الثقافة السينما أحمد شوقي

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