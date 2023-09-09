السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير دولى: الرئيس السيسى شخص جسور يقتحم كل المناطق الشائكة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة العشرين بالهند، كانت متزنة وموضوعية وتشمل نظرة كلية للاستراتيجية المختلفة لكل القضايا العالمية.

وأضاف البرديسي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي شخص جسور يقتحم كل الموضوعات والمناطق الشائكة واستطاع أن ينقل البلاد من هذه الأزمات من فترة الملح الأجاج إلى فترة العذب الفرات.

وأشار إلى أنه استطاع أن يحقق البنية التحتية التي تستطيع أن تجذب العديد من الاستثمارات حتى تصبح مصر أرض الفرص الواعدة ومفتاح الفرص الواعدة للقارة الإفريقية.

قمة العشرين الرئيس السيسي طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية اكسترا نيوز

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