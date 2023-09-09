مجموعة العشرين تدعم جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات

قال قادة مجموعة العشرين إن الأزمات المتتالية تهدد النمو العالمي على المدى الطويل.

كما أعلن قادة مجموعة العشرين عن دعم جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وصرح قادة مجموعة العشرين: بأننا سنعمل على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية، لدعم تحولها إلى خفض انبعاثات الكربون.

انطلاق أعمال القمة الـ18 لمجموعة العشرين

وانطلقت، السبت، أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث بشأن أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.