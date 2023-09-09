السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إنطلاق مؤتمر دار القديس چيروم لشباب المرحلة الثانوية بكنيسة سيّدة الورديّة بأسيوط

كنيسة
كنيسة

نظّم الأب بطرس جرجس، راعي كنيسة سيدة الوردية، بأسيوط، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا تكوينيًا لشباب المرحلة الثانوية بالرعية ، تحت رعاية نيافة الأنبا دانيال لطفي، مُطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك .

كان موضوع التّكوين مقالتا الوحي، والإلهام، في الكتاب المقدس قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

 وفي السياق الرعوي للكنيسة الكاثوليكية بمصر ،نظّم الأب شنودة يواقيم، مسئول لجنة الشّباب الإيبارشيّ، وخدّام اللّجنة، بالتًعاون دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا للشّباب، في الفترة من السابع، وحتى التاسع من الشهر الجاري ،  تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك .

 وناقش  المؤتمر موضوع التّكوين الأمثال، والمعجزات في الأناجيل المقدّسة ، قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

 وحرصت دار القديس جيروم  للتكوين على المشاركة في عدة مؤتمرات روحية ،بمختلف ايبارشيات الكنيسة الكاثوليكية بمصر ، بهدف الدعم الروحي للشباب القبطي .

أنشطة دار القديس جيروم الشبابية 

نظمت دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية عدة أنشطة روحية ، خلال فترة  الإجازة الصيفية عند شباب الأقباط ، حيث نظّمت كنيسة القديسة ريتا للأقباط، بطوّه، برعاية الأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا للشّباب، والخدّام.

كان موضوع التّكوين هو مقدّمات الكتاب المقدّس. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

وهذه الأنشطة الروحية ، تدعم الشباب الأقباط وتشجعهم على قراءة ودراسة الكتاب المقدس ، والتأمل فيه  عبر المؤتمرات الروحية ، التي تعقد بالإيبارشيات المختلفة ،برعاية دار القديس جيروم ، وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية في مصر .

كنيسة سيدة الوردية دار القديس چيروم للت كوين والدراسات الكتابي ة ايبارشية إيبارشية الجيزة للكنيسة الكاثوليكية بمصر

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