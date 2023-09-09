السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات الأثرية

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

 تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات الأثرية، في إطار جولته التفقدية اليوم بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.

وفي غضون ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء البوابات الداخلية للمنطقة، حيث يوجد بها جداران يُعرض عليهما تاريخ الأهرامات وصور  الملوك الثلاثة للأهرامات، وكذا قاعات السينما، ومنطقة التسوق الجديدة، والمركز التجاري للملك خوفو.

تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية

وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم يتكامل مع تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية ووجود 7 محطات رئيسية للزيارة، موضحًا أنها مزودة بخدمات متكاملة للزائرين، وساحة انتظار للسيارات والحافلات، لافتًا أيضًا إلى بدء التشغيل التجريبي لأول مجموعة من منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ووجود ساحة انتظار بمحطة مركز الزوار، التي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة؛ بهدف خدمة زائري المنطقة، حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، من خلال تلك الحافلات والسيارات، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مرورًا بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة  أبوالهول، لتنتهي عند محطة بانوراما 4 قبل العودة لمركز الزوار.

txt

رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحيط المتحف المصرى الكبير

وأوضح عيسى أن المحطات الرئيسية للزيارة في منطقة الأهرامات تضم عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين، منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.

جولة رئيس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير بمنطقة الأهرامات جاءت في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، لتطوير وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

منطقة الأهرامات الملوك الثلاثة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحيط المتحف المصرى الكبير

وزير السياحة يتابع آخر مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

ملحن غناء القرآن على العود يعتذر: "مش هعمل كدا تانى"

أجهزة كولر الجديدة للتدريب فى الأهلى.. إليك التفاصيل

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن اهتمام الأهلي بضم موديست؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب