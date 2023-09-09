رضوى الشربيني تتصدر التريند.. والسبب مفاجأة

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني خلال الدقائق الماضية تريند البحث على موقع “ جوجل ” عقب اعتذارها لمطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لـ “ رضوى الشربيني ” عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهى تعتذر للمطرب شاكوش، عقب ظهور ريم طارق طليقة شاكوش و معتذرة له في مقطع فيديو مؤكدة فيه انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور القليلة الماضية.

وكانت رضوى الشربيني من ضمن الأشخاص المتعاطفين مع ريم طارق طليقة شاكوش بعد نشرها لمقطع فيديو سابق كشفت فيه عن الخلافات السابقة التي تعرضت لها من قبل حسن شاكوش، وأسباب انفصالها، وفي السطور التالية يرصد لكم “ الدستور ” القصة الكاملة حول تصدر الإعلامية رضوى الشربيني التريند بسبب أزمة ريم طارق طليقة شاكوش، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

رضوى الشربيني تتصدر الترند بعد اعتذارها

ظهرت ريم طارق طليقة شاكوش في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بعد حصولها على مستحقاتها قائله:" راجل كويس ومحترم وأي حد سيرته جات في الموضوع سواء من أهله أو من أهلي أو مامته فـ حقهم على راسي وكل شيء قسمة ونصيب".

ليعلق الأخر.. حسن شاكوش على فيديو ريم طارق قائلاً:" أنا أولا بشكرك يا ريم على كلمة الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي إنك مشوفتيش مني غير الخير، وقابل اعتذارك على ما صدر منك وأنا مكنش ليا أي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي إني أشهّر ببنات الناس حتى لو رد على كلام يجرحني أو إساءة ليا".

اعتذار رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش

بعد ظهور طليقة شاكوش “ ريم طارق ” في مقطع فيديو تعتذر لـ شاكوش وأسرته بعد حصولها على كافة مستحقاتها، ألغت “ رضوى ” تعاطفها واعتذرت بشكل مباشر لـ شاكوش خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هي وبس"، قائله:" أن القضية أخذت أكبر من حجمها مؤكده أن ريم تراجعت عن حديثها من خلال مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته في الساعات القليلة الماضية بأنها تلقت كافة حقوقها ومستحقاتها المادية، قائلة :" أنا أسفة يا حسن شاكوش، وأنا رضوى الشربيني بعتذرلك على الهواء".