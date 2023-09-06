الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رضوى الشربيني: وجهت الدعم لأسما شريف منير لأنها لم تخطىء ولا أمتلك شجاعتها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

قالت الإعلامية رضوى الشربينى، إنها لم تهاجم الفنان أحمد سعد، حينما تطرقت للحديث عن مشكلة انفصاله عن زوجته علياء بسيونى خلال إحدى حلقات برنامجها "هى وبس"، عبر قناة cbc، مشددة على أن كلا الطرفين لديهما طيبة وحسن النية.

 

علاقتي بأحمد سعد جيدة للغاية

 

وأضافت "رضوى"، خلال لقاء تليفزيوني لها، أن علاقتها بالفنان أحمد سعد جيدة للغاية ولكنها كانت توجه رسالة للأشخاص الذين وجهوا انتقادًا لعلياء البسيونى على منشورها لتفاصيل خبر انفصالها، متمنية أن يفعل الله لهما كل خير.

 

كما أوضحت أنها دافعت عن أسما شريف منير لأنها ترى أنها لم تفعل أى شىء خاطىء ولم تضر أى شخص أخر، مشيرة إلى أنها وجهت الشكر للفنان شريف منير بسبب دعمه لابنته خاصة أنها لم تخطىء، مشددة على أنها لا تمتلك شجاعة أسماء شريف منير لتقوم بتلك الخطوة وتتخلى عن شعرها.

https://www.instagram.com/reel/Cw0exJoKEhF/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==


 

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رضوى الشربينى تكشف السبب الحقيقى لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى

 

ومن جهة أخرى أكدت الإعلامية رضوى الشربينى خلال تصرحيات تليفزيونية في لقاء أجرته أثناء زيارة لتقديم الدعم النفسي لمرضى بالمعهد القومي للأمراض، دعمها لجميع السيدات، وأن السر في حبها لزيارة المعهد من أجل تقديم الدعم الإنسانى للسيدات، مشددة على أنه على الجميع سواء رجال أو نساء معرفة أهمية تقديم الدعم النفسى والمعنوى خاصة أثناء فترة المرض، لافتة إلى أنها مرت بتلك التجربة بشكل شخصى مع أحد القريبين منها وكان الإحساس صعب للغاية.

 

تصرحيات رضوى الشربيني عن أسما شريف منير رضوى الشربيني أسما شريف منير شريف منير رضوى

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