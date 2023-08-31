الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رضوى الشربينى تكشف السبب الحقيقى لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى

.الإعلامية رضوى الشربيني
.الإعلامية رضوى الشربيني

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني في حلقة اليوم من برنامجها "هي وبس" والذي يعرض على قناة cbc سفرة وحكت عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمطرب أحمد سعد وعلياء بسيوني.

وقالت: "هناك علاقة صداقة قوية تجمعني بعلياء البسيوني منذ ٧ سنوات، بالإضافة للفنان أحمد سعد الذى تجمعها به علاقة جيدة، مشيرة إلى أنها كانت شاهد عيان على زواجهما، كما عاصرت معهما مشكلات كثيرة، وكانت علياء تستشيرها فى العديد من الأمور وكيفية حلها، مشددة على أن الكثير من الجمهور أطلقوا عليها لقب "وش السعد"، خاصة لانطلاقته الفنية.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأضافت الإعلامية رضوى الشربينى، خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هى وبس"، المذاع على شاشة قناة CBC، أنها ترد على الاتهامات الموجهة إلى علياء البسيونى، خاصة بعد نشرها منشورا ضد طليقها الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مشددة على أنه نقلا عن علياء، أنها قامت بذلك بسبب حرقة قلبها على ابنتها التى تعرضت لحادث مروع وهى طفلة رضيعة تبلغ من العمر ٤٠ يومًا فقط.

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وأوضحت "البسيوني"، خلال تصريحات خاصة من خلال الإعلامية رضوى الشربينى فى برنامجها "هى وبس"، عبر قناة cbc، أنها توقعت عودته من حفلته بالسعودية ولكنها تفاجأت بذهابه إلى حفل آخر بالساحل الشمالى، وتفاجأت بقراره بالانفصال عنها بسبب سوء تفاهم بذلك الموقف، مشددة على أنها تعترف بخطئها لنشر ذلك المنشور عن والد بناتها، متمنية أن يعود الثنائى لبعضهما البعض. 
جدير بالذكر أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة.

https://fb.watch/mMzPVEvK9A/?mibextid=Na33Lf

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