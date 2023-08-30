الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد طلاق أحمد سعد.. مشاهير رفعوا شعار "النهايات مش أخلاق"

أحمد سعد
أحمد سعد

في الوسط الفني، لا يقتصر الحديث عن المشاهير على أعمالهم الفنية فقط، بل يتعدى ذلك إلى حياتهم الشخصية والعاطفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزواج والطلاق. 

فبينما يحتفل الجمهور بزفاف نجم أو نجمة محبوبة، قد يصاب بالصدمة عند سماع خبر انفصالهما بعد فترة قصيرة أو طويلة من الزواج، ولكن ما يثير الجدل أكثر هو ردود الفعل التي تتبع هذه الانفصالات، والتي قد تكشف عن جوانب غير متوقعة من شخصيات المشاهير.

تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان زوجته عليا البسيوني خبر انفصالها عنه، حيث أكدت أنها عانت معه الفترة الأخيرة، من خلال "ستوري" عبر حسابها الشخصي، ففي هذا الصدد يوضح الدكتور أحمد بدوي، أخصائي الطب النفسي، الأسباب التي تؤدي إلى انفصال المشاهير بشكل سريع.

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الأسباب التي تؤدي إلى انفصال المشاهير:

الاختلاف في الأهداف والتطلعات: قد يكون المشاهير مشغولين بمتابعة مسيرتهم الفنية والحصول على المزيد من الشهرة والنجاح، مما يؤثر على تفانيهم في بناء علاقة زوجية مستقرة وسعيدة، كما قد يكون لكل منهم رؤية مختلفة عن دور الزوج أو الزوجة والمسؤوليات المترتبة عليهما.

 

الضغوط النفسية والإعلامية: يتعرض المشاهير لضغوط كبيرة من قبل الإعلام والجمهور، الذين يتابعون تفاصيل حياتهم الشخصية بشغف وفضول، وقد يؤدي هذا إلى خلق صورة مثالية عن الزواج لا تتناسب مع الواقع. 

 

عدم التوافق الجسدي والعاطفي: قد يكون هناك عدم تناسب بين المشاهير فيما يتعلق بالرغبات والاحتياجات الجسدية والعاطفية، مما يؤدي إلى شعور بالبرود أو الفراغ أو الإحباط. 

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الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد، اللذان أعلنا عن انفصالهما في شهر مارس 2019، بعد زواج لم يدم سوى عام ونصف، وتبادل الثنائي الهجوم والتصريحات المسيئة بعد الطلاق، واتهم كل منهما الآخر بالخيانة والكذب والاستغلال.

الفنان عمرو سعد وطليقته شيماء فوزي، اللذان أعلنا عن طلاقهما رسمياً في شهر ديسمبر 2019، بعد زواج استمر لمدة 11 عاماً، وكتبت شيماء فوزي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود الزواج ولله الحمد».

المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها الملحن حسام حبيب، اللذان أعلنا عن انفصالهما في شهر يوليو 2020، بعد زواج دام لثلاث سنوات، وأثار الطلاق جدلاً كبيراً بين جمهور الفنانة، خاصة بعد تدخل شقيقتها في الموضوع.

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