الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"جاء بالصدفة".. عمل مها الصغير تكشف كواليس عملها كمذيعة (فيديو)

مها ورضوى
مها ورضوى

كشفت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربينى، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة Cbc سفرة، كواليس انضمامها للعمل كمذيعة برامج تلفزيونية، مشيرة إلى أنها جاءت عن طريق الصدفة.

وأضافت "الصغير"، خلال اللقاء مع الإعلامية رضوى الشربينى، أنها تعرضت لظروف شخصية صعبة، وكانت تحتاج إلى عمل ومصدر رزق ثابت فى حياتها، فاقترحت عليها المذيعة شيرين عرفة نجلة المخرج الكبير شريف عرفة، العمل معها كمذيعة، لتقاطعها رضوى الشربينى وتسألها عن حلمها بالتقديم التلفزيوني، ولكن مها الصغير نفت رغبتها فى ذلك على الرغم من أنه مجال دراستها.

يذكر أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم موضوعات وقضايا اجتماعية والعلاقات وذات صلة بالموضة والأزياء وكل ما يخص عالم المرأة والجمال.

https://fb.watch/myewvOq-wu/?mibextid=5eVWNK


 

رضوى الشربيني رضوى مها الصغير الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير الصدفة سفرة

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