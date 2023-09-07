طليقة حسن شاكوش تشكره فى مقطع فيديو.. والأخير يرد: "قابل اعتذارك"

فاجأت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بظهورها في مقطع فيديو وهى توجه الشكر للأخير، وتؤكد أنها حصلت على جميع حقوقها منه.

وشارك “شاكوش” مقطع فيديو لها عبر حسابه على إنستجرام، وفيسبوك، وعلق قائلًا: "أنا أولًا بشكرك يا ريم على كلمة الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي إنك مشوفتيش مني غير الخير.. وقابل اعتذارك على ما صدر منك وأنا مكنش ليا أي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي إني أشهر ببنات الناس حتى لو رد على كلام يجرحني أو إساءة ليا، مع إن ده كان مقصر عليا نفسيا وعلى أهلي وكل اللي حواليا وقابل اعتذارك.. وعفا الله عما سلف والمسامح كريم واتمنالك كل خير في حياتك وأشوفك دايما بخير".

https://fb.watch/mVxgcV9PtJ/?mibextid=Nif5oz

خلافات طليقة حسن شاكوش وحورية فرغلي

من جهة أخرى، كانت كشفت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حقيقة تلميحها عن وجود علاقة تربط طليقها والفنانة حورية فرغلي أثناء زواجهما.

وقالت ريم طارق، خلال تصريحات تليفزيونية: أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي بالبنت اللي اتجوزها مش هيبص لحد، الناس بتقولي أبسط حاجة روحي لجوزك مش هروح للغريبة أقولها ليه بتعملي كده، ولا هقعد أحارب في الناس، أنا بشوف أن الشخص لو مش محترم الشخصية اللي معاه خلاص يسيبه لحد تاني يقدره ويحترمه.

وأما عن تقديمها اعتذارًا للفنانة حورية فرغلي، فأكدت ريم طارق أنها لن تعتذر لها: حورية فرغلي قالت إني مذكرتش اسمها وإني قولت حرف بس، وهى مش زعلانة وأنا مجبتش سيرتها، ومش هعتذر لأني مقولتش مين الشخصية.

وعن خلافاتها مع حسن شاكوش: كانت بينا خلافات زوجية، ولكن كان مش زي خلافات أي اتنين متجوزين، وحسن طيب وابن حلال وجدع وشهم، وعلشان كده وافقت أتجوزه، لكن الصورة حاجة، واللي شوفته في البيت حاجة تانية خالص تماما، شفت أبشع حاجات ممكن أي حد يتخيلها، محدش يقدر يتحملها، والموضوع مش خيانة هو أكبر من الخيانة، وإنسانيا وأخلاقيا ودينيا أنا مش هقول.