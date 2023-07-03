بسبب الخروف.. بلاغ يتهم رضوى الشربينى بإهانة الرجال المصريين

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامية رضوى الشربيني لاتهامها بإهانة جموع الرجال المصريين بوصفهم بالخراف على وجه التحديد، في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وذكر البلاغ، أن المشكو في حقها نشرت منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على حسابها الخاص المتاح للعامة مطالعته والتعليق عليه قائلة: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط به"، ما أثار حفيظة جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

وأوضح البلاغ، أنه من حيث المشكو في حقها ارتكبت جريمة السب والقذف، ففي قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الواقعة المشار إليها واتخاذ كل ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها، لمعاقبتها بنص المادة 303 من قانون العقوبات، لأنها منذ أيام قليلة أهانت جموع الرجال المصريين بوصفهم بالخراف على وجه التحديد في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية.