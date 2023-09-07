زواج حسن شاكوش وطليقته بدأ بترند رومانسى وانتهى بسب ثم الصلح

شهد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عدة أزمات خلال الفترة الماضية بعد نشوب مشاكل ومشادات كلامية بينه وبين طليقته ريم طارق، والتي فاجأت الجميع منذ قليل بظهورها خلال مقطع فيديو تقدم الاعتذار لطليقها وتؤكد أنها حصلت على جميع حقوقها الشرعية منه، وذلك بعد سيل من السباب منذ زواجهما.

بداية قصة زواج حسن شاكوش وريم طارق

كانت بداية القصة تصدر الثنائي حسن وريم ترند محرك البحث العالمي جوجل، بسبب رومانسيتها خلال حفل زفافهما بمطلع العام الجاري، حيث سجدت العروس بفستان الزفاف خلال حفل زفافها بسبب فرحتها العارمة بزواجها من حسن شاكوش.

ومر شهران فقط على زواجهما ليفاجئا الجميع بنشوب خلاف بينهما بعد ظهورهما في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وتداولت الأقاويل أن هذا البرنامج سبب تطور أزمتهما، ولكن لم يتوقف الأمر على هذا وحسب، بل تبادل الطرفان سيلًا من الشتائم والاتهامات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهما يتصدران الترند مرة أخرى ولكن بسبب الخلاف.

وقدمت “ريم” وقتها بلاغًا ضد حسن شاكوش بسبب طرده لها من منزل الزوجية وطلاقها دون أن تحصل على جميع حقوقها الشرعية له، مما أثار الرأي العام ضد الأخير، ليخرج عن صمته ويتبادل الاتهامات وينفي ما اتهمته به طليقته، مؤكدًا أنه لم يفشي سر من كانت يومًا زوجته.

وكتب حسن شاكوش من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام ردًا على طليقته قائلًا: “مساء الفل عليكم جميعًا يمكن القصه دايمًا ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش أتكلم عنها حتي لو حصل إيه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما إنها شاركت جمهوري بشىء جارح بالشكل ده كل اللي أقدر أقوله الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد لله علي كل شىء”.

ولم تتوقف ريم على هذا الأمر، بل حرصت على الرد مرة أخرى من خلال نشر مقطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، للرد على تعليق طليقها، وذلك عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام يتحدث فيه عن عظمة جملتي “حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله”.

وبعد فترة طويلة مليئة بالأزمات والمشاكل بينهما فاجأت ريم طارق الجمهور الذي حرص على متابعة الخلاف وتعاطفوا معها، بأنها ظهرت خلال مقطع فيديو توجع اعتذار لطليقها وتمدح فيه، وتؤكد خلالها أنها حصلت على جميع حقوقها الشرعية، مما أثار صدمة للمتابعين، كما وجه طليقها حسن شاكوش الشكر لها عما بدر منها وأكد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “قابل اعتذارك”.