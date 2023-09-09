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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

ارشيفية
ارشيفية

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

تصدر سعر الريال السعودى محركات البحث على جوجل مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، لذا يقدم "الدستور" أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر. 

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-9-2023

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر  2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

 ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

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