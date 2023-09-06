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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-9-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

وتصدر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري محركات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية، لذا ينشر "الدستور" أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر. 

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

 ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر  2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

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