السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب أصحاب ولا أعز.. إحالة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى لـ"الاقتصادية"

منى زكى
منى زكى

أحالت نيابة الشئون المالية والاقتصادية، اليوم السبت، أحمد وجيه، المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية؛ وحددت 14 سبتمبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمته.

وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".

وقدم البلاغ شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانونى للنقابة و حمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.
 

وتمت التحقيقات وتم سماع أقوال شعبان سعيد بصفته وكيل عن النقابة، ووكيل خاص عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.

منى زكي

يذكر أن الفنانة منى زكي شاركت مؤخرًا في عدد من الأعمال الناجحة آخرها في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل خمس عشر حلقة يسمى «تحت الوصاية»، الذي يناقش وضع السيدات الأرامل الذين يتوفون أزواجهم ولم يجدوا عائل بل يحدون كل ورث أولادهم وأزواجهم تحت يد مجلس حسبي مكون من لجنة والجد مما يتعرضون للقهر والظلم، وكان من أكثر المسلسلات نجاحًا الفترة الماضية ونالت بسببه العديد من الجوائز آخرها في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية.

منى زكي المحكمة الاقتصادية فيلم أصحاب ولا اعز نقيب الممثلين أشرف ذكي

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