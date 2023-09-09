تأجيل محاكمة قاتل صهره بكفر الشيخ لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، تأجيل محاكمة المتهم بقتل بقضية صهره، للغد لحضور المحامي الأصيل للدفاع عن المتهم.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل ووقائع هذه القضية التي تحمل رقم 921 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، إلى يوم 26 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، حيث قتل المتهم" ع.ع.إ.ع"، 42 عامًا، صاحب مطعم ويقيم بمسير، صهره المجني عليه "محمود فرج محمود حسن"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحًا أبيض - سكينا - وتوجه إليه بمحل سكنه، وعند مشاهدته إياه عاجلة بعدة ضربات بالسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتضمنت أوراق القضية، أن المتهم وجّه للمجني عليه ضربات استقرت بالكتف الأيمن، والصدر، وبيمين الوجه، وبالساعد الأيمن، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته، كما اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان حاز المتهم سلاحا أبيض - سكينا - دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال صاحب محل حانوت مطعم يقيم بمدينة مسير إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه بقتل صهره بسلاح أبيض "سكين" عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات النسب بينهما في شهر يناير الماضي.

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة يوم السبت 9 سبتمبر 2023 موعدًا لإجراء محاكمة المتهم "ع.ع.إ.ع"، 42 عامًا، صاحب حانوت مطعم، ويقيم بمدينة مسير، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ.