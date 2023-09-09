السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هتك عرض 5 أطفال.. بدء محاكمة رجل مسن في كفر الشيخ

محكمة
محكمة

بدأت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، اليوم السبت، في محاكمة المتهم م.ع.ر.ا، في منتصف العقد السادس من العمر، ويقيم بقرية اسحاقة، التابعة لمركز كفر الشيخ، بتهمة خطف 5 أطفال بغرض هتك عرضهم

وقد جاء ذلك بعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة والعضو اليمين، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال، والمستشار محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، سكرتير الدائرة أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

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  • قام المتهم بخطف 4 أطفال فتيات وولد وهتك عرضهم

وتتم محاكمة المتهم عما أسند إليه باختطاف 5 أطفال؛ بغرض هتك العرض، في إحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ؛ حيث تبين أن المتهم في غضون العام الحالي 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغيرا واحدا، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي الزمان والمكان ذاته هتك عرض الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدمًا في ذلك السلاح الأبيض -السكين-، كما وجهت له جهات التحقيق أيضًا تهمة أخرى وهي حيازة وإحرازه للسلاح الأبيض -السكين- دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحمله على النحو المبين بالتحقيقات.

  • النيابة تحيل المتهم إلي محكمة الجنايات

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال مسن في منتصف العقد السادس من العمر إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه باختطاف 5 أطفال بغرض هتك العرض في قرية تابعة لمركز كفر الشيخ.

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة يوم السبت 9 سبتمبر 2023 موعدًا لإجراء محاكمة المتهم "م.ع"، في منتصف العقد السادس من العمر، ويقيم بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

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