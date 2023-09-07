إجراء تجربة خطة إخلاء سريع بالديوان العام لمحافظة كفرالشيخ

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تجربة خطة إخلاء سريع بديوان عام محافظة كفرالشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد.

واستغرقت خطة الإخلاء عدة دقائق، وبمجرد إطلاق صافرة الإنذار بدأ نزول العاملين والعاملات من الأبنية والطوابق بديوان المحافظة، وجرى التأكد من إخلاء الطوابق، كل طابق على حدة، وأجريت تجربة وهمية لإخماد حريق وهمي بأحد جوانب مبنى من الأبنية، عن طريق طفايات الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي، وتواجد فريق من الهلال الأحمر داخل الديوان، وخارجه سيارات الحماية المدنية ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي.



كما تم تجربة التعامل مع إحدى الحالات طبيًا، وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر لكل المشاركين في خطة الإخلاء السريع، وذلك ضمن الاستعدادات لمشروع التدريب العملي المشترك "صقر 122" لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والتي تشترك فيها كل المديريات والجهات المعنية في ظل انعقاد غرف عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة والمديريات المعنية.

تنفيذ خطة الإخلاء السريع

وأشاد اللواء جمال نورالدين بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالديوان، موجها الشكر لقيادات الديوان والعاملين به، وناقشهم فيما استفادوا من خطة الإخلاء، والهدف منها.

وقال إن خطة الإخلاء والتدريب لها ضروريات مهمة، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المصالح الحكومية والمواطنين حال حدوث مخاطر، وفي حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المصالح الحكومية والمنشآت العامة، وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه وجّه بتنفيذ خطة الإخلاء بالمديريات والإدارات التابعة للمديريات والوحدات المحلية لمجالس المدن، وتطبيقها بالمدارس خلال العام الدارسي، وأنه سيتابع تنفيذ تلك الخطط، وسيشهد تطبيقها بعدد من المواقع.