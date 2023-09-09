31 نشاطًا ثقافيًا خلال شهر بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تنفذ (31) نشاطًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر سبتمبر 2023، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكل الفعاليات الثقافية بهدف الارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

محاضرات واحتفالات تجوب القرى والنجوع

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أحمد فوزي، أنه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارٍ تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية، ومنها "برنامج ستوديو الثقافة احتفالية دينية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وندوة الشباب قادة المستقبل، ومحاضرة بعنوان جهود الدولة في تطوير العشوائيات، عرض فنى لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، محاضرة بعنوان الإرهاب والتطرف هل هما وجهان لعملة واحدة، ودور القرية في التنمية الاقتصادية للدولة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى محاضرة قضايا البيئة والتنمية في مصر، والفلاح والتنمية الاقتصادية 2030، وكذا محاضرة مخاطر الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الندوات والمحاضرات المهمة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات المهمة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيًا وذهنيًا وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة، كون قطاع الثقافة والفنون أحد أدوات القوى الناعمة والتي تسهم في تشكيل ضمير الإنسان المصري.