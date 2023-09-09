السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

31 نشاطًا ثقافيًا خلال شهر بالمنوفية

أنشطة ثقافة المنوفية
أنشطة ثقافة المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تنفذ (31) نشاطًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر سبتمبر 2023، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكل الفعاليات الثقافية بهدف الارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

محاضرات واحتفالات تجوب القرى والنجوع

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أحمد فوزي، أنه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارٍ تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية، ومنها "برنامج ستوديو الثقافة احتفالية دينية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وندوة الشباب قادة المستقبل، ومحاضرة بعنوان جهود الدولة في تطوير العشوائيات، عرض فنى لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، محاضرة بعنوان الإرهاب والتطرف هل هما وجهان لعملة واحدة، ودور القرية في التنمية الاقتصادية للدولة.

 يأتي ذلك بالإضافة إلى محاضرة قضايا البيئة والتنمية في مصر، والفلاح والتنمية الاقتصادية 2030، وكذا محاضرة مخاطر الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الندوات والمحاضرات المهمة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات المهمة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيًا وذهنيًا وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة، كون قطاع الثقافة والفنون أحد أدوات القوى الناعمة والتي تسهم في تشكيل ضمير الإنسان المصري.

المنوفية إبراهيم أبو ليمون ثقافة المنوفية الندوات محاضرة

مواد متعلقة

عميد "صيدلة المنوفية": خريجو الصيدلة الإكلينيكية الأوفر حظًا فى فرص العمل

ميكنة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية في الشهداء بالمنوفية

تضامن المنوفية تكرم الحاجة زبيدة.. وتحرير 6026 أمي خلال مبادرة لا للأمية مع تكافل

قافلة "صحة المنوفية" تفحص 1438 مواطنًا

إصابة شخص فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية

محافظ المنوفية يشهد فعاليات دورة تدريب الإسعافات الأولية للتعامل مع المصابين

محافظ المنوفية يسلم شهادات البرنامج التدريبي "ابدأ مشروعك" لرواد الأعمال

"القومى للمرأة" يدشن مبادرة "تحويشة فى البنك" لدعم سيدات المنوفية

الأكثر قراءة

بالدموع .. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

مصر في قمة العشرين.. العالم يخطب ود "رمانة ميزان" الشرق الأوسط

وسم زلزال المغرب يتصدر الترند.. ودعوات المصريين تلاحقه

الأعلى للإعلام: نجهز تعديلًا تشريعيًا يشمل البث المباشر عبر الإنترنت

إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح" بقرية غرب أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب