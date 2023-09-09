السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

2003 مخالفات للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 63 سيارة متهالكة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

قامت الحملات المروية، بتحرير 2003 مخالفات لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بـتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية، قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك. 

ونشرت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

جهود حملات المرور

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 86 ألفًا و347 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 16 ألفًا و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفات السير بدون تراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفة شروط التراخيص. 

543 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة 

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 543 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، لقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

فيما قامت أوناش المرور، برفع 63 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

الحملات المروية قائدي السيارات الملصق الالكتروني تركيب الملصق الإلكترونى وزارة الداخلية

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ضبط 80221 مخالفة مرورية وتحرير 2635 لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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