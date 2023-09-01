ضبط 80221 مخالفة مرورية وتحرير 2635 لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، و تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات و ضبط المخالفين منهم.

ضبط 80 ألف مخالفة مرورية فى حملة مكبرة خلال 24 ساعة

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 80221 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

24154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

974 مخالفة السير بدون تراخيص.

17 مخالفة موقف عشوائي.

1688 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

12 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. و تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 2635 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترو ني خلال حملات مرورية

نجح رجال المرور فى تحرير 2635 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، و ضبط 722 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 72 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد و آداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، و تتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف و انتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.