وكيل "عربية النواب" يحذر من سياسات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد القدس

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بـمجلس النواب، من تهديدات وزارة المعارف الإسرائيلية بسحب تراخيص المدارس العربية بالقدس في حال تدريسالمنهج الفلسطيني الأصلي، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وقال النائب إن هذا الاتجاه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعد بمثابة استكمال لخطة تهويد القدس وطمس الهوية العربية للقدس، وهذه الخطة التي بدأت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 48 وزادت مع الحروب العربية الإسرائيلية.

وقف تهويد القدس

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، في بيان له أصدره اليوم، المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة التحرك لوقف مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية التى تتمادى فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمت المجتمع الدولي وعدم وجود رادع للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، برئاسة نتنياهو، لوقف تهويد القدس، محذراً من استمرار هذه السياسات الخطيرة الهادفة لتهويد مدينة القدس.

وأكد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ الرؤية الواضحة والحاسمة من مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تحظى بتأييد إقليمى وعربى ودولى كبير وواسع النطاق، والتي تتمثل فى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى، مؤكداً أن رؤية مصر تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

كانت وزارة المعارف الإسرائيلية قد هدّدت بسحب تراخيص المدارس العربية في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبًا رسمية للمدارس العربية في مدينة القدس تفيد بضرورة "استلام كتب تعليمية من قبل بلدية القدس"، وذلك لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.