رئيس أمناء "بنها الأهلية" يكرّم أعضاء لجنة تسيير الأعمال

كرَّم الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها بالعبور، اللجنة السابقة لتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء اللجنة ومديري البرامج بكليات الجامعة الأهلية.

اعتماد اللائحة المالية والإدارية

ووجَّه رئيس مجلس أمناء جامعة بنها بالعبور، الشكر لأعضاء لجنة تسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور لما قدموه من جهد ملموس خلال الفترة الماضية حتى تم تشكيل مجلس الأمناء ، واختيار قيادات الجامعة.

وقال رئيس مجلس الأمناء، إن جامعة بنها الأهلية تخطو حاليًا بخطوات ثابتة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء اعتماد اللائحة المالية والإدارية وذلك بعد الانتهاء من إعدادها بواسطة عدد من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.

وأكد "السعيد": "إننا حريصون على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب"، مضيفًا أن جميع الوظائف المتاحة بالجامعة ستكون من خلال الإعلان، وتم مؤخرًا الإعلان عن التعاقد في وظائف معيدين بكليات الجامعة، وكذلك التعاقد مع إداريين وفنيين فى مختلف التخصصات.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها يتم من خلال لجان محايدة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

أولوية التعليم

من جهته، وجَّه الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، الشكر لأعضاء لجنة تسيير أعمال جامعة بنها الأهلية الأكاديمية والإدارية والفنية على التعاون المثمر والروح الطيبة طوال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الجميع كان يعمل بما يحقق الصالح العام بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية.

فيما قال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الدولة وضعت ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن جامعة بنها الحكومية ستظل داعمًا رئيسًا للجامعة الأهلية بالخبرات البشرية والمراكز العلمية والبحثية لتحقيق التكامل بينهما وتحقيق جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب خاصة فى ظل مبادرة رئيس الجمهورية لتنوع مصادر التعليم في مصر.