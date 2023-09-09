بيان مهم من مطران البلينا بشأن "الاحتشام" بالكنيسة

أصدر الأنبا ويصا مطران البلينا للأقباط الأرثوذكس تعليماتًا بشان الملابس المحتشمة داخل الكنيسة بالإيبارشية.

وقال الأنبا ويصا في بيان له: أنه يمنع دخول الكنيسة أي شخص يرتدي ملابس غير لائقة او غير محتشمة سواء كان رجلاً او إمرأة أو حتي طفل او طفلة.

يمنع من التناول

مُضيفًا: أنه يمنع من التناول أي بنت أو سيدة ترتدي ملابس غير لائقة« قصير نصف كم ملابس مكشوفة ويسري هذا الأمر على البنات الأطفال أبضًا تطبيقًا لوصية الكتاب المقدس.

أما فيما يخص الأفراح والخطوبات فأوضح الأنبا ويصا انه تلتزم العروس بملابس تليق بهذا السر المقدس وكذلك النساء والبنات المدعوات للفرح ويمنعن من دخول الكنيسة بملابس قصيرة او مكشوفة وإلا سنضطر أسفين لإخراج كل من يخالف هذة التعليمات خارج الكنيسة حتي انتهاء صلوات الإكليل ونرجو الألتزام بهذة التعليمات.

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جدير بالذكر لم تكن المرة الأولى التي يصدر فيها أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية تنبيهات حول ملابس السيدات ومطالبتهنّ بالحشمة داخل أسوار الكنيسة إذ سبقة وأصدر الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا ديمتريوس مطران ملوي في وقت سابق بيانات طالبن فيها الالتزام بالحشمة

من هو الأنبا ويصا؟

الأنبا ويصا مطران البلينا وأحد أقدم مطارنة الصعيد ولد في 16 يوليو 1939 حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1968.

ودخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون ترهب عام 1971 وسيم كاهنًا في 3 يوليو 1973 وسيم قمصًا سنة 1974 وتم ارسالة من البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 للخدمة في كنائس باريس وفرنسا، وتمت رسامته أسقفًا عام 1975 وترأس رسامته أسقفًا للبلينا البابا شنودة الثالث.

وتعرض الأنبا ويصا مطران البلينا في مارس 2023 لكسر في الفخد وأجري على أثرها جراحة في الفخد بأحد المستشفيات وأصدرت إيبارشية البلينا بيانًا تطمئن فيه الشعب القبطي وأخر تطورات حالته الصحية.