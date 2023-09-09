بعد عودة رباعى الأهلى.. بيبو يشكر الجهاز الفنى لمنتخب مصر

بعث خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، برسالة شكر إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بعد الالتزام بالاتفاق الذي حدث بين الطرفين.

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع مسئولي منتخب مصر للسماح بعودة رباعي المارد الأحمر إلى معسكر الفريق عقب مباراة الفريق الوطني أمام إثيوبيا؛ لاستكمال الاستعدادات قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة.

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منتخب مصر يوافق على مغادرة رباعي الأهلي

ووافق روي فيتوريا على السماح لرباعي الأهلي (محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - مروان عطية) بمغادرة معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا.

وجاء القرار حتى يتمكن لاعبو الأهلي الدوليون من المشاركة مع زملائهم في الاستعدادات النهائية قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، بمدينة الطائف السعودية.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا نسخة 2023، بينما يلعب اتحاد العاصمة المباراة بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2023.

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منتخب مصر يهزم إثيوبيا بهدف

فاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ستاد الدفاع الجوي في ختام دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

سجل مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد لصالح الفراعنة في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وأنهى منتخب مصر التصفيات الأفريقية متصدرًا مجموعته برصيد 15 نقطة.

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