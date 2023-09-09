السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية يوضح أبرز دلالات مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين

الدكتور حامد فارس،
الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية

أوضح الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أبرز دلالات مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين، قائلاً: "إن قمة العشرين تعتبر قمة التحديات المتزايدة في ظل أزمات عالمية أصبحت مركبة وأصبحت لا يمكن القضاء على هذه الأزمات إلا من خلال التكاتف وفي ظل حالة من الاستقطاب الحادة بين القوى الدولية". 

 

وأَضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية، أن القارة الإفريقية أصبحت هي الأهم في المنظومة الدولية خلال الفترة الأخيرة، على اعتبار أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استغلال الثروات الطبيعية الكبيرة داخل القارة الأفريقية، وبالتالي فإن حالة الاستقطاب جعلت وجود الاتحاد الأفريقي كعضو مهم في مجموعة العشرين، مشير إلى أن الفترة القادمة هي فترة القارة الإفريقية. 

 

وأوضح أن هذا ظهر بشكل واضح جدًا خلال الفترة الأخيرة، عندما ترأست مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعادة الباب الواسع إلى القارة الإفريقية وتوقيع الإطار التنفيذي لاتفاقية التجارة القارية الحرة التي تخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات 3.4تريليون دولار، وهو ما ينعكس بشكل كبير جدًا  من خلال رؤية استراتيجية حقيقية. 

الدكتور حامد فارس برنامج التاسعة عبدالفتاح السيسي قمة العشرين

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