الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 24 تاجر سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية

سجائر
سجائر

نجحت مديرية التموين بالغربية في ضبط 24 تاجرًا للسجائر بمراكز مختلفة بالمحافظة، يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية حيث تم رصد زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

وقاد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية، بهدف ضبط المخالفات في محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في المحافظة. وتم خلال الحملة تحديد هؤلاء التجار وتوثيق مخالفتهم بتجاوزهم التسعيرة الرسمية المحددة للسجائر.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة التلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري والبيع بأسعار مرتفعة.

تعمل مديرية التموين بالغربية، بجدية وحزم لـ مكافحة الغش التجاري والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، وتؤكد الحملة الرقابية الأخيرة على استمرار الجهود في تطبيق القوانين وضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

من جانبه، أعرب المهندس محمد أبوهاشم عن التزام المديرية بتطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المستهلكين، وأشار إلى أن هذه الحملات الرقابية ستستمر بشكل منتظم للحد من ظاهرة الغش والتلاعب في الأسعار.

تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة تجارية نزيهة وعادلة، تحمي حقوق المستهلكين وتضمن توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. وتأمل المديرية في أن تكون هذه الحملة الرقابية قد تحقق نتائج إيجابية وتحد من ظاهرة الغش في سوق السجائر بالمحافظة.

على صعيد مواز، نفّذت مباحث التموين بالغربية، حملة رقابية مكثفة استمرت لمدة 24 ساعة أسفرت عن تحرير 82 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن المحافظة. 

تأتي هذه الحملة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، وحماية حقوق المستهلكين.

تلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 82 مخالفة متنوعة تشمل العديد من الجوانب القانونية والتموينية وتضمنت هذه المخالفات البيع بأزيد من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان. 

ضبط 24 تاجر سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية مديرية التموين في محافظة الغربية حملة تفتيشية حماية حقوق المستهلكين مكافحة الغش التجاري

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