مباحث التموين تشن حملات رقابية على الأسواق بالغربية

نفّذت مباحث التموين بالغربية، حملة رقابية مكثفة استمرت لمدة 24 ساعة أسفرت عن تحرير 82 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن المحافظة.

تأتي هذه الحملة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، وحماية حقوق المستهلكين.

تلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 82 مخالفة متنوعة تشمل العديد من الجوانب القانونية والتموينية وتضمنت هذه المخالفات البيع بأزيد من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتم إبلاغ النيابات المختصة للتحقيق في القضايا.

وكلف اللواء عبد السلام، مدير أمن الغربية، مباحث التموين بـ تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية.

يهدف ذلك إلى التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، إضافة إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرامية لتطبيق القانون على المخالفين ومحاسبتهم بحزم، وتعكس التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة تجارية نزيهة وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.