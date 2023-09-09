"جثث طائرة".. سقوط فتاة واختلال قدم أخرى فى القاهرة والجيزة

"جثث طائرة" وصف أطلقه عدد من المواطنين الذين تواجدوا بمحيط جرائم السقوط من علو خلال الإدلاء بأقوالهم في التحريات التي تجري لكشف ملابسات الوقائع.

"شايفين فتاة طايرة وبتسقط من فوق" هكذا وصف جيران ضحيتا أكتوبر والمرج عندما شرحوا تفاصيل ما حدث من لحظه السقوط حتى الارتطام بالأرض.

ففي الواقعة الأولي يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات حادث سقوط فتاة من علو بمدينة السادس من أكتوبر.

جثث طائرة

تلقى العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة أسفل عقار في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر وعُثر على جثة "منار.ن." ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم ثان أكتوبر.

أودعت الشرطة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة الجثة ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن.

جثث طائرة.. مصرع فتاة سقطت من أعلى عقار بالمرج

أما في الواقعة الثانية التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة سقطت فتاة من أعلي عقار من الطابق الخامس و لقيت مصرعها على الفور قبل اسعافها.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من احدي المستشفيات بوصول جثة فتاة في العقد الثاني من العمر لقيت مصرعها اثناء وقوفها بشرفة المنزل، مما ادي الي اختلال توازنها ونتج عن ذلك سقوطها وتم نقلها الي إحدى المستشفيات بالمنطقة ولكنها لقيت مصرعها قبل الوصول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.