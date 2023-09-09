السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جثث طائرة".. سقوط فتاة واختلال قدم أخرى فى القاهرة والجيزة

سقوط فتاة
سقوط فتاة

"جثث طائرة" وصف أطلقه عدد من المواطنين الذين تواجدوا بمحيط جرائم السقوط من علو خلال الإدلاء بأقوالهم في التحريات التي تجري لكشف ملابسات الوقائع.

 

"شايفين فتاة طايرة وبتسقط من فوق" هكذا وصف جيران ضحيتا أكتوبر والمرج عندما شرحوا تفاصيل ما حدث من لحظه السقوط حتى الارتطام بالأرض.

 

ففي الواقعة الأولي يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات حادث سقوط فتاة من علو بمدينة السادس من أكتوبر.

 

جثث طائرة

تلقى العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة أسفل عقار في ظروف غامضة.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر وعُثر على جثة "منار.ن." ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم ثان أكتوبر.

 

أودعت الشرطة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة الجثة ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

 

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن.

 

جثث طائرة.. مصرع فتاة سقطت من أعلى عقار بالمرج

أما في الواقعة الثانية التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة سقطت فتاة من أعلي عقار من الطابق الخامس و لقيت مصرعها على الفور قبل اسعافها.

 

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من احدي المستشفيات بوصول جثة فتاة في العقد الثاني من العمر لقيت مصرعها اثناء وقوفها بشرفة المنزل، مما ادي الي اختلال توازنها ونتج عن ذلك سقوطها وتم نقلها الي إحدى المستشفيات بالمنطقة ولكنها لقيت مصرعها قبل الوصول.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جثث طائرة الارتطام بالأرض سقوط كشف ملابسات سقوط فتاة أكتوبر ظروف غامضة السقوط من علو

مواد متعلقة

حاول يفعل خير فسقط جثة.. قتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بقليوب

غرق مواطن والعثور على جثة سائق توك توك في الشرقية

اكتشاف جثة رضيع متوفى داخل كيس بلاستيك فى إحدى قرى زفتى

كشف ملابسات مصرع طفل وفحص بلاغات التغيب لكشف لغز "جثة المريوطية" بالجيزة

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب بترعة المريوطية

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه غرقًا إثر سقوط سيارته بترعة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

بعد الزلزال المدمر .. خروج أهل المغرب إلى الشوارع ومخاوف من الهزات الارتدادية «صور»

رويترز: زلزال بقوة 7 درجات يضرب المغرب

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

موديست يقترب من الأحمر.. صفقات الأهلى الجديدة 2024

"جثث طائرة".. سقوط فتاة واختلال قدم أخرى فى القاهرة والجيزة

إيلون ماسك يرفض طلب كييف لاستخدام ستارلينك فى الهجوم على روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب