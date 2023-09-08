اكتشاف جثة رضيع متوفى داخل كيس بلاستيك فى إحدى قرى زفتى

عثر أهالي إحدي قري مركز زفتي، بمحافظة الغربية، على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك على شاطئ إحدى الترع بإحدى قرى مركز زفتي، وعلي الفور قاموا بإبلاغ مركز شرطة زفتي.

وفور تلقي البلاغ، توجهت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث للتحقيق في الأمر، تم اكتشاف الجثة داخل كيس بلاستيك، وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، بلاغًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بعثور الأهالي على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك على شاطئ إحدى الترع بإحدى قرى مركز زفتي.

تم إخطار النيابة العامة، والتي بدورها أصدرت تعليماتها بفتح تحقيقات شاملة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الرضيع والتحقيق في أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية والمباحث على جمع الأدلة وسماع شهادات الشهود لكشف الحقيقة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.