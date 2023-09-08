الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اكتشاف جثة رضيع متوفى داخل كيس بلاستيك فى إحدى قرى زفتى

رضيع
رضيع

عثر أهالي إحدي قري مركز زفتي، بمحافظة الغربية، على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك على شاطئ إحدى الترع بإحدى قرى مركز زفتي، وعلي الفور قاموا بإبلاغ مركز شرطة زفتي.

 

وفور تلقي البلاغ، توجهت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث للتحقيق في الأمر، تم اكتشاف الجثة داخل كيس بلاستيك، وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، بلاغًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بعثور الأهالي على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك على شاطئ إحدى الترع بإحدى قرى مركز زفتي.

 

تم إخطار النيابة العامة، والتي بدورها أصدرت تعليماتها بفتح تحقيقات شاملة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الرضيع والتحقيق في أسباب الوفاة. 

 

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية والمباحث على جمع الأدلة وسماع شهادات الشهود لكشف الحقيقة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.

إحدي قري مركز زفتي اكتشاف الجثة داخل كيس بلاستيك مدير امن الغربيه فتح تحقيقات شاملة ملابسات الحادث

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