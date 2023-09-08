علاء عصام خلال مناظرة التنسيقية: الواعظ الديني سبب في مشكلات العنف الأسري وليس جزءا من حلها

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ظاهرة العنف الأسري موجودة من قبل الأديان، وفي مجتمع الجاهلية كانت هناك حالات عنف شديد ضد المرأة.

وأضاف خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، حول "هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري"، أن أي ممارسة لفظية أو نفسية او جسدية تعد عنف أسري وأي تحكم في مصائر الغير يعد عنف.

َوأكد عصام، أن الواعظ الديني ليس له دور في مواجهة العنف الأسري، مضيفا: "اطلعت على عدد من القضايا في المحاكم بها شيوخ ودعاة اعتدوا على زوجاتهم".

وتابع: "التطبيق والممارسة العملية أثبتت أن الواعظ الديني ليس له دور في مواجهة العنف الأسري"، لافتا إلى أن هناك مشايخ كبار يقولون إن معاقبة المرأة بالضرب ومنهم الشيخ الشعراوي، مؤكدا أن العنف الأسري هو ظاهرة اجتماعية وأحيانا يكون سبب فيها بعض المشايخ .

أدار الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

صالون التنسيقية يناقش أوضاع الصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم صالونًا نقاشيًا حول قضايا وملفات المحور المجتمعي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بالصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية.

وتناولت الجلسة الأولى من الصالون قضية «السينما والدراما.. بين الواقع والمأمول»، وتناقش التحديات التي تشهدها الصناعة الثقافية سواء من تمويل أو رقابة أو محتوى مقدم.

فيما، تتناول الجلسة الثانية من الصالون قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل»، وتناقش كيفية التمكين السياسي للشباب، وكيفية تفعيل نشاط الاتحادات الطلابية.

يدير الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية السابق، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.